Przeurocze Station to Station już dostępne

Station to Station to propozycja od niezależnego studia Galaxy Grove, a pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Prismatika. Gra, głównie za sprawą oryginalnej oprawy graficznej, zwróciła naszą uwagę już podczas pierwszej zapowiedzi. Na szczęście nie musieliśmy zbyt długo czekać na debiut pełnej wersji. Station to Station jest już dostępne, a my zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

Station to Station hipnotyzuje oprawą i relaksującym klimatem

Rozgrywka w grze Station to Station koncentruje się na konstruowaniu stacji i tworzeniu nowych połączeń kolejowych, co przyczynia się do rozwoju okolicznych obszarów. Twórcy gry nie kryją, że czerpali inspirację z tytułów takich jak Mini Metro, Train Valley, Dorfromantik, Terra Nil i Islanders. Możecie więc oczekiwać spokojnej, harmonijnej i relaksującej rozgrywki. Każdy poziom oferuje jednak opcjonalne wyzwania, które dodadzą odrobinę złożoności rozgrywce.