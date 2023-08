Oryginalny Need for Speed: Most Wanted na Unreal Engine 5. Fan stworzył własny remake

W ostatnich miesiącach mieliśmy zapowiedzi wielu fanowskich projektów, które przywracały w odświeżonej odsłonie kultowe części serii Need for Speed. Teraz do tego grona dołączyło Need for Speed: Most Wanted z 2005 roku, którego fanowski remaster został przygotowany na Unreal Engine 5.

Need for Speed: Most Wanted z 2005 roku na fanowskim remake’u

Kanał NostalgiaNexus przygotował materiał prezentujący rozgrywkę z odświeżonej wersji oryginalnego NFS: Most Wanted. Twórca wykorzystał technologie Lumen, Chaos Vehicle System i FMOD do stworzenia odgłosów silnika. Projekt nie korzysta z rzeczywistych shaderów PBR, więc projekt może w przyszłości wyglądać jeszcze lepiej.