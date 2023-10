Przerażający slasher Thanksgiving na nieocenzurowanym zwiastunie

Eli Roth to bez wątpienia specjalista od krwawych widowisk. To właśnie on ma na koncie Hostel i Śmiertelną gorączkę, a więc jeśli pojawia się zapowiedź kolejnego filmu jego dzieła, to można się spodziewać, że będzie bardzo przerażająco. W sieci właśnie pojawiła się nieocenzurowana wersja zwiastuna jego kolejnego dzieła, noszącego tytuł Thanksgiving.