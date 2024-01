Przed fanami One Piece aż 12 sezonów serialu? Trudne zadanie przed Netflixem

One Piece to znakomite anime, które błyskawicznie stało się hitem Netflixa. Streamer i producenci maja ambicje, żeby przygotować pełną ekranizację pierwowzoru.

I potrzeba na to aż 12 sezonów. Na mangę One Piece, Eiichiro Ody będącej pierwowzorem serialu, składa się ponad 1000 rozdziałów. W związku z tym, jego twórcy deklarują, że dla pełnego zobrazowania tak wielkiej zawartości konieczne jest wiele sezonów . Pozostaje pytanie, czy streamer i widzowie są w stanie to udźwignąć.

Jest to niezwykle rozciągnięte w czasie przedsięwzięcie. W teorii jest oczywiście wykonalne, ale jak to wdrożyć?

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że Netflix lubi odwoływać swoje seriale nawet po kilku sezonach. Z tego powodu twórcy staną przed ogromnym wyzwaniem, żeby podtrzymać zainteresowanie streamera kolejnymi sezonami. Jeśli ta sztuka się uda, to z pewnością padnie rekord platformy i chyba nie tylko tej.

Ostatni sezon One Piece zobaczymy w 2035 roku?

Jeszcze większym wyzwaniem będzie utrzymanie przez tak wiele lat obsady aktorskiej. Ponieważ pierwszy sezon One Piece zadebiutował w sierpniu 2023 r., to premiera finalnej serii jest bardzo odległa. Zakładając nawet, że uda się utrzymać mordercze tempo premiery nowego sezonu każdego roku, to emisja ostatniego odbędzie w 2035 roku. Jednak i na to są sposoby. Jednym z nich będzie cyfrowe odmładzanie aktorów. Ta technologia może wspomóc w „spowolnieniu upływu czasu” jednak warto pamiętać, że niektórzy członkowie obsady One Piece są już o pięć lub dziesięć lat starsi od granych postaci, a więc w ostatnim sezonie ta różnica może być irytująca.