Prototypy przenośnej konsoli Lenovo Legion Play pojawiły się w sprzedaży

Legion Play – tak miała nazywać się przenośna konsola, nad którą pracowało Lenovo. Projekt jednak porzucono, ale dziwnym zbiegiem okoliczności prototypy trafiły do sprzedaży. Sprzęt pojawił się w Chinach u nieoficjalnych sprzedawców.

Prezentacja prototypu konsoli Legion Play

Youtuber o nicku Taki Udon kupił urządzenie za około 160 dolarów. Na swoim kanale przygotował specjalną prezentację, którą zatytułował “Lenovo, Please Don't Sue… The Secrets of the Lenovo Legion Play” . Sprzęt może przywodzić na myśl konsole Logitech G Cloud lub Razer Edge i wygląda naprawdę ciekawie.



Jak możemy usłyszeć w trakcie prezentacji, chiński sprzedawca miał na stanie 1000 prototypów, które pochodziły z różnych etapów produkcji. Niestety, wyłącznie 100 z nich było w stanie podobnym do konsoli zaprezentowanej na wideo. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.