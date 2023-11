Produkcja nowych Opowieści z Narnii rusza w 2024 roku. Greta Gerwig: strach przed tym projektem to dobry początek

Greta Gerwig jest obecnie gwarancją sukcesu każdego projektu za jaki się zabierze. Nic więc dziwnego, że Netflix zdecydował się zatrudnić ją do realizacji nowej serii Opiwieści z Narnii.

Można powiedzieć, że nieprzerwane pasmo sukcesów Grety Gerwig trwa od 2017 roku, czyli od premiery Lady Bird, które w tym roku zostało przypieczętowane kasowym sukcesem Barbie. Jakiś czas temu pojawiła się pierwsza informacja, że nawiązała współpracę z Netflixem i na stać się mózgiem nowej ekranizacji Opowieści z Narnii.

Nową wersję Opowieści z Narnii dla Netflixa zrealizuje Greta Gerwig

Co prawda wciąż nie wiadomo, jaką wizję tej realizacji ma reżyserka Barbie, ale szef Netflixa pęka z radości, że to właśnie ona zrealizuje ten projekt. Trudno mu się dziwić, skoro jej nazwisko w zasadzie gwarantuje sukces, przyciągając publiczność. Co ciekawe, sama Gerwig otwarcie mówiła o swoich obawach.