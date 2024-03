Problematyczna aktualizacja Sea of Thieves. Konieczna reinstalacja

Fani Sea of Thieves muszą ponownie zainstalować grę, aby móc ją uruchomić po aktualizacji.

Jeśli planowaliście wypłynąć w ten weekend na podbój mórz w Sea of Thieves, to musicie zdawać sobie sprawę, że będzie to nieco trudniejsze niż zwykle. Wszystko za sprawą aktualizacji gry, jaką przygotował deweloper. I nie byłoby w tym nic złego, ponieważ wprowadza ona ulepszenia systemu zwalczającego oszustwa, gdyby nie fakt, że wymaga ona ponownej instalacji całej gry. Tak, dobrze słyszycie.