Prince of Persia powróci w nowym filmie? Disney chce dać drugą szansę Księciu Persji

Prawdopodobnie nie będzie to kontynuacja Książę Persji: Piaski czasu z 2010 roku, w której głównego bohatera zagrał Jake Gyllenhaal. Tamta produkcja nigdy nie doczekała się kolejnej części ze względu na słabe wyniki finansowe. Film zarobił w kinach na całym świecie zaledwie 336,3 mln dolarów, z czego jedynie 90,7 mln dolarów pochodziło z Ameryki. Budżet wyniósł od 150 do 200 mln dolarów i Disney nie mógł liczyć na zbyt duży zysk.

Akcja filmu toczyła się w średniowiecznej Persji. Młody książę, Dastan (Jake Gyllenhaal) wraz z braćmi i wujem przechwytują karawanę przemytników. Odkrywają, że Święte Miasto Alamut jest sojusznikiem ich wroga. Wbrew woli króla, postanawiają rozprawić się z konfidentami. Podczas walki, każdy z czterech braci szuka odpowiedniego trofeum dla ojca. Tus (Richard Coyle), najstarszy z braci, radzi Dastanowi, by wziął do zamku cudowną szatę. Po powrocie żołnierzy do domu, król Sharaman (Ronald Pickup) nakłada ją na siebie i zostaje przez nią pochłonięty. Dastan i uprowadzona z Alamut księżniczka Tamina (Gemma Arterton), zmuszeni są do ucieczki. Kapitan straży żądny krwi rzekomego mordercy, zaczyna ich ścigać. Mimo to książę postanawia wyjaśnić, czy jego starszy brat wykorzystał go, aby zgładzić ich ojca.