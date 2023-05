Prime Video idzie w ślady konkurencji. Freevee z darmowymi filmami i serialami w zamian za…

Amazon ogłosił, że udostępni ponad 100 oryginalnych seriali i filmów Prime Video w Freevee, swojej bezpłatnej usłudze przesyłania strumieniowego. Wydaje się, że jest to naturalna część życia ekskluzywnych treści wideo w dzisiejszych czasach: w kwietniu HBO i Warner Brothers udostępnili kilka swoich programów za darmo na Roku, z których część pierwotnie była emitowana w telewizji.

Pełna lista oryginalnej zawartości Prime rozszerzającej się na Freevee nie jest jeszcze dostępna, ale tytuły będą obejmować The Summer I Turned Pretty, The Wheel of Time, Late Night, Troop Zero i Reacher. Ponad 100 tytułów nie pojawi się od razu, ponieważ Amazon informuje, że nowe seriale i filmy będą trafiać na Freevee przez cały rok.

Freevee z darmowymi filmami i serialami w zamian za reklamy

Wygląda na to, że Amazon postawił na Freevee jako sposobu do zdobycia rynku darmowego przesyłania strumieniowego. W zeszłym roku nastąpiła zmiana z IMDB TV na Freevee, które zdaniem firmy najlepiej odzwierciedla charakter serwisu. Inne nazwy, które podobno brano pod uwagę, to Zon i Free TV. Jak pokazują przykłady konkurencyjnych rozwiązań, oglądanie reklam jest dla wielu odbiorców niewielką niedogodnością, na którą są w stanie pójść w zamian za niski abonament lub wręcz darmowy dostęp. Freevee będzie dostępne na wiele sposobów – od Amazon i jego Fire TV stick po niezależne aplikacje na iOS, Androida, Xbox oraz większość inteligentnych telewizorów i innych systemów.