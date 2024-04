Primaaprilisowy żart twórców Arma Reforger okazał się być prawdą. Modyfikacja Tiny Wars trafiła do gry

Jak ostatnio przekazywaliśmy, twórcy Palworld zażartowali z okazji Prima Aprilis, zapowiadając symulator randkowania . Prawdopodobieństwo, że produkcja się ukaże, jest raczej niewielkie, jednak w przypadku deweloperów z innego studia sytuacja wygląda nieco inaczej. Tiny Wars zapowiedziane 1 kwietnia rzeczywiście trafiło do gry Arma Reforger jako oficjalna modyfikacja.

Tiny Wars w Arma Reforger – oficjalna modyfikacja z zabawkowym polem bitwy

W ramach Prima Aprilis w sieci pojawiło się sporo różnych, żartobliwych wpisów od firm reprezentujących różne branże. Nie inaczej było w przypadku twórców gier. Deweloperzy odpowiedzialni za Arma Reforger postawili na zapowiedź ciekawej modyfikacji, która wprowadza do poważnego symulatora militarnego zabawkowych żołnierzyków i salon jako pole bitwy.

Oczywiście z uwagi na datę zapowiedzi wielu graczy zorientowało się, że to tylko primaaprilisowy żart. Z drugiej strony jednak pojawiły się głosy przemawiające za faktycznym dodaniem trybu Tiny Wars do Arma Reforger, który przypadł do gustu zainteresowanym. Na działanie ze strony deweloperów nie trzeba było długo czekać.