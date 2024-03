Prezentujemy karty Demon Huntera z dodatku Majsternia Świstomiga do Hearthstone!

Tym razem nie jako pełnoprawny dodatek, ale jako nowa aktualizacja. Hearthstone dostanie kilka nowych kart! Dziś prezentujemy to, co Blizzard przygotował dla fanów Demon Huntera w najnowszym dodatku do gry.

Warsztatowy niefart (rzadka, koszt 4): Zadaj 5 pkt. obrażeń stronnikowi. Nadwyżka obrażeń przechodzi na sąsiadów. Wyrzutek: otrzymuje kradzież życia.

Opalowy odłamek mocy (rzadka, koszt 2): dobierz jedną kartę (Ulepsz, atakując twoim bohaterem 2 razy).

Czerwona kartka (epicka, koszt 1): wprowadź stronnika w stan Uśpienia na 2 tury.

No to tyle na dziś – wiecie już do jakich talii wykorzystacie nowe karty dla Demon Huntera? Dajcie nam znać w komentarzu! A jutro również będziemy mieli kilka kart do zaprezentowania z tego dodatku, więc trzymajcie rękę na pulsie i do następnego.