Premiera XDefiant na horyzoncie? Darmowa strzelanka od Ubisoftu może wkrótce trafić na rynek

XDefiant to produkcja, która pierwotnie miała trafić na rynek latem 2023 roku. Jak się później okazało, darmowa strzelanka od Ubisoftu zaliczała opóźnienia między innymi z powodu “niespójności w rozgrywce”, a także braku certyfikacji na konsolach. Teraz jednak pojawiły się konkretne informacje dotyczące premiery tytułu.

XDefiant ma trafić w ręce graczy przed 31 marca 2024

Jak podaje serwis Insider Gaming, podczas ostatniej telekonferencji Ubisoftu przekazane zostały informacje dotyczące kilkukrotnie opóźnianego XDefiant. Okazuje się, że francuski wydawca zamierza wydać darmową strzelankę w czwartym kwartale roku fiskalnego 2023, co oznacza, że jej debiut powinien nastąpić przed 31 marca 2024. Gracze mogą spodziewać się wówczas premiery XDefiant “Season 0”.

Jeśli chodzi o samą produkcję, jest to sieciowy FPS, oferujący kilka grywalnych frakcji i map inspirowanych światami wykreowanymi przez Ubisoft (między innymi Far Cry 6, Tom Clancy’s The Division czy Watch Dogs 2). XDefiant zmierza na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Xbox One, a także na komputery osobiste. Nie została podana dokładna data premiery, zatem pozostaje nam oczekiwać na oficjalne komunikaty ze strony Ubisoftu.