Premiera Assassin’s Creed Mirage opóźniona? Tak mówi znany insider

Ciężko mówić o opóźnieniu premiery, jeśli ciągle nie otrzymaliśmy potwierdzenia jej oficjalnej daty. Przecieki mówiły jednak o tym, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutuje na rynku wiosną 2023 roku, chociaż w sieci pojawiały się nawet głosy sugerujące, że pierwotnie celowano z premierą na luty. Niewykluczone, że będziemy zmuszeni poczekać nieco dłużej.

Assassin’s Creed Mirage z premierą w sierpniu?

Tom Henderson - znany insider i dziennikarz sugeruje, że Ubisoft po raz kolejny łapie zadyszkę, a w następną odsłonę słynnej serii będziemy mogli zagrać dopiero w sierpniu przyszłego roku. Trzeba przyznać, że brzmi to całkiem sensownie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co wiemy o Assassin’s Creed Mirage na ten moment.



Warto przypomnieć, że ostatnia część serii – Assassin’s Creed Valhalla – pojawiła się na rynku 10 listopada 2020 roku. Daje nam to prawie trzyletnią przerwę pomiędzy koleinami odsłonami cyklu. Trzeba przyznać, ze to całkiem sporo, jak na tę serię. Miejmy nadzieję, że czas potrzebny na dokończenie prac zostanie odpowiednio wykorzystany, a gracze finalnie skorzystają na ewentualnym opóźnieniu.



