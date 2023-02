Prawa do Tomb Raidera wydzierżawione Amazonowi. Firma wydała fortunę na Larę Croft

Jeszcze w ubiegłym roku Amazon poinformował o podpisaniu umowy z Crystal Dynamics na wydanie nowej gry z serii Tomb Raider. Amerykański gigant miał w tym konkretny cel, którym jest stworzenie uniwersum skupionego wokół postaci Lary Croft, w skład którego wejdą nie tylko gry, ale również filmy i seriale. Pierwsze ekranizacje są już w przygotowaniu, w tym aktorski film, do którego scenariusz napisze Phoebe Waller-Bridge. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie zasobny portfel Amazona, który wydzierżawił prawa do serii od Embracer Group.

Amazon wydzierżawił prawa do serii Tomb Raider

Serwis Fellowship of Fans, który zajmuje się informacjami dotyczącymi ruchów Amazona, poinformował o wydzierżawieniu praw do Tomb Raidera za sumę 600 milionów. Niestety nie określono waluty, ale możemy się domyślać, że nie chodzi o dolary amerykańskie, gdyż już wcześniej podawano, że to drugi największy zakup firmy po pozyskaniu praw do serialu Władca Pierścieni, którego Amazon kupił za 250 mln dolarów.