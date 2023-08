LEGO po raz pierwszy w historii na targach Poznań Game Arena

Targi PGA posiadają bogatą, blisko 20-letnią historię, która została zbudowana przez ponad 600 000 polskich i zagranicznych fanów gier. W tym czasie na Międzynarodowych Targach Poznańskich zaprezentowało się wiele znanych i rozpoznawalnych firm. W tym roku w gronie wystawców Poznań Game Arena zadebiutuje kolejna znana marka – LEGO!

LEGO po raz pierwszy na Poznań Game Arena

Obecność marki na Poznań Game Arena nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Grupa LEGO oferuje szereg różnych linii klocków, w tym LEGO Super Mario, LEGO Minecraft oraz LEGO Sonic The Hedgehog, nawiązujące do popularnych gier komputerowych. Grupa LEGO wspólnie z Media Expert stworzy na tegorocznym PGA wyjątkową strefę, wypełnioną po brzegi atrakcjami dla graczy. Oprócz zestawów, nawiązujących do popularnych tytułów, na zwiedzających czekają liczne konkursy, gry i zabawy.