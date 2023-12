Poznajcie ulubiony film Hideo Kojimy. Słynny twórca gier stawia na klasykę

Japoński producent gier wielokrotnie wskazywał filmy, które zrobiły na nim największe wrażenie i do dzisiaj pozostają jego kanonem oraz inspiracją. Jednak niedawno podał tytuł tego najważniejszego, numeru jeden i jest to klasyk z lat 70. i debiut reżyserski Stevena Spielberga.

Wśród widowisk, które do dzisiaj pozostają w pamięci Kojimy i inspirują go od zawsze to tytuły prawdziwych ponadczasowych klasyków kinematografii. Są tu Odyseja kosmiczna Kubricka, Taksówkarz w reżyserii Martina Scorsese, Łowca androidów Ridleya Scotta oraz filmy Akiry Kurosawy. Jednak jest także ten jeden najważniejszy, a ulubionym filmem jest Duel (znany pod polskim tytułem Pojedynek na szosie), czyli debiutancki obraz Stevena Spielberga z 1971 roku. Jego zdaniem ten film zapowiadał pojawienie się wielkiego talentu, którym niewątpliwie stał się z czasem Spielberg, udowadniając swoją klasę i stając na czele stawki światowych reżyserów.

Duel w reżyserii Stevena Spielberga to ulubiony film Hideo Kojimy