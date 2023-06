Powstała nowa piosenka Beatlesów z wokalem Johna Lennona. Użyto sztucznej inteligencji

Piosenka zawiera wokale Johna Lennona, zaczerpnięte ze starego nagrania demo, a BBC donosi, że że prawdopodobnie pochodzi z Now and Then, nagrania Lennona z 1978 roku, które zostało zarejestrowane na kasecie w mieszkaniu Lennona w Nowym Jorku tuż przed jego śmierć. Inspiracją do powstania utworu był dokument Petera Jacksona Get Back. W jego produkcji wykorzystano niestandardowy system sztucznej inteligencji, który oddzielił wokale różnych członków Beatlesów od szumów tła, umożliwiając reprodukcję wysokiej jakości.

Powstała nowa piosenka Beatlesów z wokalem Johna Lennona

Już raz próbowano nagrania tego utworu z ocalałymi Beatlesami około 1995 roku, ale George Harrison sprzeciwił się w połowie procesu z powodu złej jakości utworu Lennona. Wspomagany sztuczną inteligencją proces separacji i czyszczenia ścieżek przywrócił wokale do miejsca, w którym McCartney powiedział, że możliwe jest czyste zmiksowanie utworu, tak jakby zostały nagrane świeżo w tym celu.