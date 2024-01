Powstaje przenośna wersja konsoli Sega Mega Drive. Firma Hyperkin przygotowuje Mega 95

Hyperkin ujawnił, że powstające urządzenie Mega 95 bazuje w rzeczywistości konsoli do gier MegaRetroN HD Gaming Console, która jest również kompatybilna z Sega Mega Drive i obsługuje oryginalne kartridże .

Mega 95 jest wyposażony w pięciocalowy wyświetlacz. Użytkownicy będą mogli korzystać z trybów 4:3 i 16:9. Hyperkin obiecuje, że zainstalowana w urządzeniu bateria pozwoli na 10 godzin rozgrywki po jednorazowym naładowaniu.

Konstruktorzy zdecydowali się na rozwiązanie hybrydowe, na którym bazuje też Nintendo Switch. Oznacza to, że konsola Mega 95 zostanie wyposażona w stację dokującą, umożliwiająca nie tylko podłączanie jej do telewizora, ale także przyłączanie dodatkowych kontrolerów za pośrednictwem portu USB-C oraz słuchawek. Wiadomo także, że nowa konsola będzie mogła współpracować z padami dla konsol Xbox One i Xbox Series i być może także innych producentów. Mega 95 otrzyma również własny kontroler DuchesS, który Hyperkin ma produkować na licencji Xboxa.