Powrót Anakina Skywalkera zachwycił fanów. Ahsoka odtworzyła sceny z animowanych seriali

Wczoraj na Disney+ zadebiutował piąty epizod Ahsoki, a kluczową rolę w odcinku odgrywał Anakin Skywalker, w którego ponownie wcielił się Hayden Christensen. Aktor powrócił do swojej roli w ubiegłorocznym Obi-Wanie Kenobim, a teraz miał kolejną okazję, aby wcielić się w popularnego Jedi z trylogii prequeli. Sądząc po reakcjach widzów, był to kolejny udany występ aktora, do którego wielu fanów wychowanych na pierwszych trzech częściach Gwiezdnych wojen ma duży sentyment.

Hayden Christensen ponownie zachwycił fanów jako Anakin Skywalker

Fani zachwyceni są również różnymi odniesieniami, które znalazły się w najnowszym odcinku. Ważnym elementem historii epizodu są wojny klonów, w tym pojawienie się popularnego bohatera znanego z serialu animowanego Gwiezdne wojny: Wojny klonów, który po raz pierwszy został zaprezentowany w aktorskiej wersji. Na tym jednak nie kończą się niespodzianki dla widzów i jedna z osób dostrzegła, że twórcy serialu odtworzyli ujęcie z Anakinem i Ahsoką, jak również scenę pojedynku Ahsoki z Darthem Vaderem ze Star Wars: Rebelianci. W odcinku nie zabrakło nawet odniesień do Powrotu Jedi. Poniżej znajdziecie wybrane opinie fanów.