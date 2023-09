Ahsoka z zaskakującym nawiązaniem do klasycznej trylogii Gwiezdnych wojen

Piąty odcinek serialu Ahsoka jest już dostępny na Disney+. Ponownie jak poprzedni, ten epizod również wywołał sporo dyskusji w sieci między fanami Gwiezdnych wojen. Niektórzy z nich są przekonani, że jeden z dialogów między Ahsoką a Anakinem Skywalkerem odwołuje się do klasycznej trylogii i pojedynku między Darthem Vaderem i Lukiem.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące piątego odcinka serialu Ahsoka

W epizodzie tytułowa bohatera stoczyła pojedynek ze swoim byłym mistrzem w Świecie poza Światami. Zanim jednak doszło do konfrontacji, Ahsoka mówi: „Nie będę z robą walczyć”, na co Anakim odpowiada: „Słyszałem to już wcześniej”. Niektórzy fani myśleli, że jest to nawiązanie do finału drugiego sezonu Star Wars: Rebelianci. Ale w animowanej produkcji, gdy Ahsoka zmierzyła się z Darthem Vaderem, powiedziała „nie opuszczę cię”.

Widzowie szybko wyłapali, że te same słowa, które Ahsoka wypowiedziała do Anakina przed ich pojedynkiem mogą być bezpośrednim odwołaniem do Powrotu Jedi. Dokładnie te same słowa powiedział Luke w kierunku Dartha Vadera przed ich starciem na drugiej Gwieździe Śmierci.

Widać to na jego twarzy, akceptację, poczucie winy, odkupienie, a potem dumę. To fenomenalnie napisane i (zwłaszcza) zagrane! – napisał jeden z fanów.