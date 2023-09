PowerWash Simulator łączy siły z Back to the Future!

Szczerze przyznam, że jeszcze nie miałem okazji zagrać w PowerWash Simulator, gdyż z takim modelem zabawy niekoniecznie mi po drodze. Lubię śledzić jednak poczynania FuturLab sprawdzając, z jakimi innymi markami podejmują współprace. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że w 2023 roku pojawi się rozszerzenie stworzone na podstawie marki Warhammer 40,000. Wszystko wskazuje jednak na to, że to jeszcze nie koniec dodatków, gdyż do gry zmierza DLC inspirowane słynnym Back to the Future.

Powrót do Przyszłości w PowerWash Simulator

Twórcy przygotowali z tej okazji specjalny trailer i wszystko wskazuje na to, że graczom nie zostanie zabrana możliwość wyczyszczenie kultowego Deloreana. Nie poznaliśmy dokładnej daty premiery DLC, ale FuturLab zapewnia, że pojawi się ono “już wkrótce”.



Przypomnijmy, że PowerWash Simulator zadebiutowało w Early Access w maju 2021 roku, a obecnie gra dostępna jest na PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Warto wspomnieć, że produkcja dostępna jest w ramach abonamentu Game Pass.



Gra autorstwa FuturLab cieszy się ogromną popularnością. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już ponad 34 tys. recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 96%, to pozytywne opinie. Chętnie dowiemy się czy graliście i czy zabawa w czyściciela przypadła Wam do gustu. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury przygotowanej przez nas recenzji: PowerWash Simulator - recenzja. Paragon grozy za wodę.