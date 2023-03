Postal 4: No Regerts z datą premiery na PS4 i PS5. Zobaczcie szalony zwiastun

Zobaczcie zwiastun konsolowej wersji produkcji studia Running with Scissors.

W kwietniu ubiegłego roku Postal 4: No Regerts opuścił wczesny dostęp na PC. Produkcja studia Running with Scissors nie zebrała niestety najlepszych recenzji. Już w tym miesiącu – jak się okazuje – wspomniany tytuł trafi jednak do szerszego grona odbiorców. Deweloperzy opublikowali bowiem nowy zwiastun, który ujawnił datę premiery gry na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5.

Postal 4: No Regerts zadebiutuje w marcu na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Postal 4: No Regerts zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 21 marca, czyli za niecałe dwa tygodnie. Wydanie na konsole Sony będzie zawierać wszystkie aktualizacje, których do tej pory doczekała się pecetowa wersja produkcji studia Running with Scissors.