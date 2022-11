Postal III znika ze sprzedaży na Steam. "Nikt już nie kupi tego śmiecia"

Dzięki wycofaniu ze sprzedaży teraz – cytując twórców ze studia Running with Scissors – przynajmniej nikt już nie kupi tego śmiecia.

POSTAL III to najprawdopodobniej najmniej lubiana odsłona kontrowersyjnej serii gier akcji i właśnie zniknęła ze sprzedaży w sklepie Steam. Jak podaje serwis Game Rant, taka informacja pojawiła się na oficjalnym koncie studia Running with Scissors na Twitterze. Ten zespół nie stworzył jednak trzeciej części cyklu (a przynajmniej nie w całości), ponieważ zrobiło to – teraz już rozwiązane – rosyjskie studio Trashmasters, znane także jako TM Studios. Skąd w ogóle taka decyzja? Już tłumaczymy.

Postal III znika ze sprzedaży w sklepie Steam

Przedstawiciele zespołu Running with Scissors wyjaśnili, iż gra zniknęła ze sprzedaży na Steamie z powodu problemów powodowanych zabezpieczeniami DRM oraz ogólną kiepską jakością produkcji. Zaznaczyli też, że chcieli sprawić, aby była rozdawana za darmo, ale ostatecznie nie mieli na to wpływu i zostali zatrzymani właśnie przez problemy z DRM. Jak sami twierdzą, dzięki temu przynajmniej nikt już nie zakupi tego śmiecia.

Postal III pierwotnie zadebiutowało w listopadzie 2011 roku na komputerach osobistych. W planach była także wersja na Xboksa 360 (i być może nawet PlayStation 3), ale ostatecznie została anulowana.