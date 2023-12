Realistyczny drugowojenny shooter zmienia nazwę na Squad 44. Zwiastun i nowości

Jeszcze w zeszłym miesiącu sieć obiegła wieść o tym, że firma Offworld Industries wykupiła prawa do Post Scriptum. Teraz natomiast ujawniono, że produkcja zmieniła nazwę na Squad 44 (zostanie to również zmienione na forum gry na Reddicie). Deweloperzy poinformowali o tej zmianie w poście na Steamie, a w międzyczasie udostępnili również nowy zwiastun i aktualizację. Poniżej wszystkie szczegóły!

Post Scriptum to teraz Squad 44. Nowy zwiastun i aktualizacja

Jak nietrudno się domyślić, gracze mocno ucieszyli się z tego ogłoszenia, ponieważ jeszcze do listopada cały projekt stał pod sporym znakiem zapytania w związku z sytuacją u pierwotnego dewelopera, czyli Periscope Games. Wygląda jednak na to, że sytuacja została opanowana – po wykupieniu praw wydawca przekazał grę studiu Mercury Arts, które udostępniło nową aktualizację i wprowadziło tym samym do gry grecką frakcję, nową mapę (Battle of Rethymno) oraz parę nowych broni.

Co ciekawe, frakcja grecka została opracowana przy udziale historyków i greckich organizacji rekonstrukcyjnych. Dzięki niej w grze pojawiła się "eklektyczna" mieszanka broni niemieckiej, francuskiej, angielskiej, włoskiej i greckiej. Nowe bronie obejmują w sumie 4 karabiny, 2 pistolety, 1 lekki moździerz i nóż. Do tego wszystkiego dochodzą też oczywiście usprawnienia, w tym optymalizacji.