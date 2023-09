Posiadacze Xbox One X w wersji Cyberpunk 2077 mają jeszcze większy problem. Gracze wściekli na CD Projekt RED

Wcześniej informowaliśmy, że CD Projekt RED niespodziewanie dodał na konta posiadaczy konsol Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition dodatek Widmo wolności. Firma nie wydała żadnego komunikatu w tej sprawie, chociaż rok temu zapewniano, że przez brak wydania rozszerzenia na sprzętach poprzedniej generacji, nabywcom specjalnej wersji konsoli Xbox One X zostaną zwrócone pieniądze, przypuszczalnie będące ekwiwalentem ceny dodatku. Studio jednak zrezygnowało z tych planów i zamiast tego postanowiło dodać Widmo wolności do kont graczy, którzy logowali się na Xbox One X w edycji Cyberpunka 2077. Niestety część osób, która zdążyła przesiąść się na nowe konsole, zamówiła rozszerzenie w przedsprzedaży. Nie dość, że mają teraz dwie wersje dodatku, to jeszcze utracili możliwość uzyskania bonusu z zamówień przedpremierowych.

Posiadacze limitowej wersji Xbox One X z Cyberpunka 2077 stracili możliwość odebrania bonusu z zamówień przedmierowych dodatku Widmo wolności

Gracze informują, że na swoich kontach posiadają dwie wersje dodatku Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Jedno z zamówień przedpremierowych wraz z bonusem, które sami opłacili, zaś drugą wersję bez dodatkowych prezentów, którą otrzymali automatycznie na swoje konto Microsoft.