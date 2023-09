Posiadacze XONE X w edycji Cyberpunk 2077 dostali dodatek. Ale i tak nie zagrają

Fabularne rozszerzenie Widmo wolności (Phantom Liberty) do gry Cyberpunk 2077 zadebiutowało wczoraj w nocy na rynku. Jak zapewne niektórzy z Was doskonale pamiętają, w ubiegłym roku krótko po zapowiedzi dodatku ujawniono, iż ominie on konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. Stąd pojawiły się zgrzyty wśród społeczności, a szczególnie w przypadku posiadaczy konsoli Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition. Dlaczego? Już wyjaśniamy.

Cyberpunk 2077 Xbox One X Limited Edition z dodatkiem, w który nie można zagrać

do każdego zestawu z konsolą dodawana będzie pełna wersja gry Cyberpunk 2077 oraz cyfrowa wersja pierwszego (i zarazem ostatniego) fabularnego rozszerzenia. Jak słusznie zauważyła redakcja podarować graczom pewnego rodzaju rekompensatę w postaci salda, które można wykorzystać w sklepie Microsoft Store. Sęk w tym, że deweloperzy najwidoczniej zrezygnowali z tej opcji. Kampania marketingowa oraz wszelkie informacje przedsprzedażowe dotyczące tej konkretnej edycji konsoli nie pozostawiały wątpliwości –. Jak słusznie zauważyła redakcja portalu Łowcy Gier , przedstawiciele studia CD Projekt RED postanowili przez brak DLC w limitowanej edycji. Sęk w tym, że deweloperzy najwidoczniej zrezygnowali z tej opcji.

Wczytywanie ramki mediów.