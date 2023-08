Polski plakat Gwiezdnych wojen: Nowej nadziei. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

W dawnych latach, kiedy amerykańskie hity pojawiały się w polskich kinach z kilkuletnim opóźnieniem, produkcje promowane były rodzimymi plakatami, które czasami znacząco potrafiły różnić się od oryginalnych. Często polscy artyści sami odpowiadali za plakaty do zagranicznych hitów, takich jak Indian Jones, E.T., czy Metropolis. Również pierwsza kinowa produkcja z Gwiezdnych wojen doczekała się polskiego plakatu, przy którym można się zastanawiać, co autor miał na myśli.

Polski plakat filmu Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja

Na samym środku widzimy Luke’a Skywalkera dzierżącego pomarańczowy(?) miecz świetlny, a obok niego znajduje się Leia z blasterem. Stoją oni na chmurze, co jest sprytnym zabiegiem zapowiadającym wydarzenia z kolejnej części. Pod nimi w tunelu znajduje się głowa Obi-Wana Kenobiego, a po bokach popularne droidy: C-3PO i R2D2.