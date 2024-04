Polski hit za darmo w Epic Games Store. Kolejny prezent na PC

Jak co czwartek, również i dzisiaj pojawi się kolejny prezent od Epic Games. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w tym tygodniu otrzymamy jedną produkcję. Już o godzinie 17:00 za darmo pobierzemy Ghostrunner, czyli wymagającą grę akcji z perspektywy pierwszej osoby. Polski hit od twórców ze studia One More Level można odebrać w ramach prezentu do następnego czwartku, czyli 18 kwietnia.

Ghostrunner zapewnia wyjątkowe wrażenia dla jednego gracza: szybką, brutalną walkę i oryginalną scenerię, która łączy science fiction z postapokaliptycznymi motywami. Opowiada o świecie, który już się skończył, i jego mieszkańcach walczących o przetrwanie.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Warto pamiętać, że w sklepie Epic Games przez kilka najbliższych godzin dostępne są jeszcze dwie gry z ubiegłego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie za darmo odebrać The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oraz Thief.