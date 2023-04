Polska wersja Dead Island 2 już gotowa. Ujawniono kulisy procesu lokalizacji

Okazuje się, że prace nad polską wersją Dead Island 2 ruszyły we wrześniu 2021 roku, kiedy to zespół tłumaczy otrzymał pierwsze materiały z dialogami pochodzące niektórych materiałów promocyjnych . Nad rodzimą lokalizacją pracowały cztery doświadczone osoby, które w trakcie 18 miesięcy przetłumaczyły ponad 500 tysięcy słów.

W tym tygodniu poznaliśmy wymagania sprzętowe Dead Island 2 na PC , a także mieliśmy okazję obejrzeć obszerny gameplay z nadchodzącej gry skierowanej do miłośników siekania zombie . Okazuje isę jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Firma PLAION Polska – wydawca produkcji w naszym kraju – przedstawił bowiem kulisy procesu powstawania polskiej lokalizacji.

Tłumacze otrzymali również sporo materiałów na temat każdego z bohaterów, a także mnóstwo uwag dotyczących różnego rodzaju kwestii i okoliczności, w których są one wypowiadane. Liderka zespołu podkreśla, że podczas prac nad polską wersją Dead Island 2 „wyobraźnia mogła naprawdę zaszaleć” i przygotowywanie lokalizacji dla graczy z Polski było „znakomitą zabawą”.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 21 kwietnia 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji gry: Kilkanaście godzin z Dead Island 2 za mną – wyżej kolan nie podskoczysz.

Wczytywanie ramki mediów.