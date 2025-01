Polska gra sprawdzi nasze umiejętności przetrwania w dziczy. Nadciąga Bushcraft Simulator

Eksploracja dzikiego lasu jest kolejnym ważnym elementem rozgrywki. Gracze będą musieli starannie planować wyposażenie, aby sprostać wyzwaniom, jakie napotkają na swojej drodze. Zarządzanie wagą ekwipunku i dobór odpowiednich narzędzi będą kluczowe dla przetrwania. W grze, oprócz walki z dzikimi zwierzętami, trafimy również na tajemnicze znaki i struktury.

To gra, która powinna przypaść do gustu fanom bushcraftu i survivalu. Z pewnością gracze, którzy cenią produkcje w stylu Green Hell, The Forest czy Valheim, znajdą coś dla siebie w Bushcraft Simulator. Gra koncentruje się na realistycznych aspektach przetrwania, które próżno szukać w innych produkcjach o podobnej tematyce. Symulator będzie wyróżniać się przemyślanym połączeniem realizmu z różnorodną i intrygującą rozgrywką. – przekazał Andrzej Stroiński, deweloper z A2 Softworks.