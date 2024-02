Polacy zapowiadają survival inspirowany Alicją w Krainie Czarów. Poznajcie To the Star

Dzień bez zapowiedzi nowego survivala dniem straconym! Wczoraj informowaliśmy Was o Under a Rock, w którym gracze wcielą się w XIX-wiecznych odkrywców. Dziś twórcy z warszawskiego Covenant.dev zapowiedzieli grę To the Star, która inspirowana jest Alicją w Krainie Czarów. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi screenami produkcji.

To the Star nie otrzymało jeszcze chociażby przybliżonej daty premiery

Ekipę rodzimego Covenant.dev możecie kojarzyć za sprawą wydanego w ubiegłym roku Gord. Ten słowiański city-builder nie poradził sobie jednak zbyt dobrze, zbierając mieszane recenzje. Tym razem deweloperzy chcą spróbować swoich sił w nieco innym gatunku.



W To the Star gracze mają przeżywać cudaczne przygody w surrealistycznym świecie fantasy inspirowanym Alicją w Krainie Czarów. Oczywiście, jak to często w przypadku survivali bywa, zabawa przyniesie najwięcej satysfakcji w trybie kooperacji, który przewidziany jest dla czterech graczy.