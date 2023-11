Pokemony na zawsze z nami. Jak producenci chcą tego dokonać?

Nie sądzę, żeby ktokolwiek próbował zaprzeczać, że Pokemony odniosły prawdziwy sukces. Patrząc na rzesze wiernych fanów, kupujących każdą grę, pojawiająca się na rynku, raczej nie ma co do tego wątpliwości. I mimo krytyki ludzi twierdzących, że współczesne gry z Pokemonami to już nie ta jakość, co kiedyś, producenci nie planują zwalniać, ani kończyć swoich serii. Ich zdaniem, te gry powinny zostać z nami na lata, a co tam – na setki lat!

Pokemony wiecznie żywe!