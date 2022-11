Pokemon – Ash Ketchum wreszcie spełnił swoje największe marzenie [SPOILERY]

UWAGA! W dalszej części wiadomości znajdziecie spoilery dotyczące Pokemon Ultimate Journeys: The Series.

Miłośnicy uniwersum Pokemon na pewno pamiętają, jak trzy lata temu legendarny Ash Ketchum w Pokemon Seria: Słońce i Księżyc został pierwszym Czempionem Ligi Pokemon regionu Alola. Chłopcu wciąż jednak brakowało największego zwycięstwa – teraz jednak The Pokemon Company potwierdziło, że Ash Ketchum wygrał turniej Masters Eight w Pokemon World Coronation Series i oficjalnie został Mistrzem Świata.

Zdobycie tego osiągnięcia zajęło bohaterowi aż 25 lat. Przez tak długi czas widzowie z całego świata śledzili historię ambitnego 10-latka. Historyczny moment przeżyli już fani w Japonii, gdzie wyemitowano najnowszy odcinek. Widzowie z Zachodu muszą natomiast poczekać na oficjalną premierę do przyszłego roku – potwierdzono, iż w 2023 roku najnowszy sezon Pokemon Ultimate Journeys: The Series zostanie udostępniony w kolejnych krajach. Tak zwycięstwo Asha podsumował Taito Okiura, wiceprezes ds. marketingu firmy:

Determinacja i wytrwałość Asha Ketchuma w dążeniu do celu, jakim było zostanie najlepszym na świecie trenerem Pokemonów w ciągu 25 sezonów, reprezentuje to, co najlepsze w byciu Trenerem.