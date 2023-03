Po premierze Starfielda przyjdzie czas Hellblade 2 i Avowed. Co z nowym Fable?

Według nieoficjalnych doniesień już niedługo Bethesda zaprosi graczy na prezentację gry Starfield. Czego fani Xboxa będą mogli natomiast spodziewać się po premierze wyczekiwanego RPG-a od twórców The Elder Scrolls: Skyrim? Zdaniem jednego z branżowych dziennikarzy kolejnymi głośnymi tytułami amerykańskiej firmy będą Hellblade 2: Senua’s Saga od Ninja Theory oraz Avowed autorstwa Obsidian Entertainment.

Hellblade 2: Senua’s Saga i Avowed mają być kolejnymi dużymi premierami Xboxa po debiucie Starfielda

Autorem powyższych doniesień jest Andy Robinson z VGC (dzięki DualShockers). W trakcie podcastu dziennikarz nie ujawnił, która z wymienionych gier trafi na rynek w pierwszej kolejności. Można jednak bezpiecznie założyć, że będzie to Hellblade 2: Senua’s Saga, które już na The Game Awards 2021 doczekało się prezentacji rozgrywki. Avowed od Obsidian Entertainment wciąż pozostaje natomiast wielką niewiadomą.



Zdaniem redakcji VGC zarówno Hellblade 2: Senua’s Saga, jak i Avowed mogą zostać zaprezentowane podczas letniego pokazu gier Microsoftu, który amerykańska firma zapowiedziała już pod koniec stycznia. Fanom Xboxa nie pozostaje na ten moment nic innego, jak czekać na wspomniane wydarzenie.



Cierpliwością muszą wykazać się także wszyscy miłośnicy marki Fable. Z informacji przekazanych przez VGC dowiadujemy się bowiem, że nowa odsłona wspomnianej serii „dopiero niedawno” weszła w etap pełnej produkcji. Wygląda więc na to, że na premierę gry Playground Games przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości Starfield zmierza wyłącznie na PC oraz konsole Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja ma zadebiutować na rynku w pierwszej połowie bieżącego roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana. Warto natomiast pamiętać, że tytuł dostępny będzie również w usłudze Xbox Game Pass.