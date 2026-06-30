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Po 31 latach jedna z największych tajemnic serii X-Men zostanie rozwiązana? Fani mogą szykować się na coś wielkiego

Radosław Krajewski
2026/06/30 17:00
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Nadchodząca produkcja o mutantach może wreszcie rozwiązać wielką zagadkę, na którą fani czekają już trzy dekady.

Drugi sezon X-Men ’97 może wrócić do jednego z najbardziej tajemniczych wątków pozostawionych przez X-Men: The Animated Series. Chodzi o relację Cyclopsa i Havoka, która w oryginalnej animacji została wyraźnie zasugerowana, ale nigdy nie doczekała się pełnego rozwinięcia.

X-Men ‘97

X-Men ‘97 – drugi sezon rozwiąże tajemnicę Cyclopsa, na którą fani czekają już od 31 lat?

X-Men ’97 okazało się czymś więcej niż nostalgicznym powrotem do kultowej animacji z lat 90. Twórcy nie potraktowali oryginału wyłącznie jako punktu odniesienia dla fanów, lecz jako historię, którą można kontynuować, pogłębiać i porządkować po latach. Dzięki temu w serialu pojawiła się przestrzeń na powracające postacie, dawne konflikty oraz wątki, które kiedyś pozostały bez odpowiedzi.

To szczególnie ważne w kontekście X-Men: The Animated Series, gdyż tamta produkcja, mimo dużej ambicji i wyraźnej ciągłości fabularnej, funkcjonowała w realiach telewizji lat 90. Serial musiał łączyć epizodyczne przygody z bardziej rozbudowaną narracją, przez co część relacji i historii została jedynie zasygnalizowana. Niektóre pytania nie otrzymały odpowiedzi, a widzowie przez lata mogli jedynie dopowiadać sobie brakujące elementy.

Jedną z takich tajemnic jest brak jednoznacznego potwierdzenia więzi między Cyclopsem i Havokiem. W komiksach Marvela Scott Summers i Alex Summers są braćmi, a ich relacja od dawna należy do istotnych elementów mutantowej mitologii. Tymczasem w X-Men: The Animated Series bohaterowie pojawili się w tym samym uniwersum, ale serial nigdy wprost nie doprowadził do ich rodzinnej konfrontacji.

Najważniejszy trop pojawił się w 11. odcinku 3. sezonu, zatytułowanym „Cold Comfort”. To właśnie wtedy X-Men spotkali grupę X-Factor, której członkiem był Havok. Podczas starcia Cyclops i Havok odkryli, że ich moce nie działają na siebie nawzajem. Scena miała wyraźne napięcie i sugerowała, że między postaciami istnieje coś więcej niż zwykła rywalizacja dwóch mutantów po przeciwnych stronach konfliktu.

GramTV przedstawia:

Dla widzów znających komiksy sprawa była oczywista. Havok nie był przypadkowym przeciwnikiem Cyclopsa, lecz jego młodszym bratem. Oryginalny serial wspominał również w innych odcinkach, że bracia zostali rozdzieleni w dzieciństwie po adopcji. Mimo to animacja nigdy nie postawiła kropki nad i. Nie było pełnego wyjaśnienia, rozmowy ani emocjonalnego pojednania, którego można było oczekiwać po tak ważnym odkryciu.

Drugi sezon X-Men ’97 ma więc idealną okazję, aby naprawić to niedopowiedzenie. Powrót X-Factor może naturalnie otworzyć drogę do ponownego pojawienia się Havoka i wreszcie skonfrontować go z Cyclopsem. Twórcy mogliby wyjaśnić, dlaczego bohaterowie wcześniej nie rozpoznali w sobie braci. W grę wchodziłaby nieznana dotąd część ich historii, utracone wspomnienia albo po prostu rozmowa, której zabrakło w oryginalnej serii.

Ten wątek ma znaczenie nie tylko dla fanów komiksów, ale również dla rozwoju obu postaci. W komiksach Havok często funkcjonował w cieniu starszego brata. Cyclops bywa przedstawiany jako wzorcowy przywódca mutantów, opanowany strateg i jedna z najważniejszych twarzy X-Men. Alex Summers z kolei wielokrotnie musiał walczyć o własną tożsamość i udowadniać, że nie jest jedynie młodszym bratem Scotta.

Ich relacja pozwala też pokazać Cyclopsa z bardziej osobistej strony. Scott Summers często definiowany jest przez obowiązek, dyscyplinę i odpowiedzialność za drużynę. Kontakt z Havokiem przypomina jednak, że pod maską lidera kryje się człowiek z trudną rodzinną przeszłością. To właśnie takie wątki sprawiają, że bohaterowie X-Men są czymś więcej niż mutantami obdarzonymi efektownymi mocami.

Przypomnijmy, że X-Men ‘97 zadebiutuje już 1 lipca na Disney+. Na premierę otrzymamy trzy pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawić się co tydzień.

Źródło:https://screenrant.com/xmen-97-season-2-animated-series-cyclops-havok-brothers-mystery/

Tagi:

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Marvel
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animacja
serial animowany
superbohaterowie
tajemnica
X-Men
Marvel Studios
Disney+
X-Men ’97
Cyclops
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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