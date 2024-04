Po 22 latach jest w końcu okazja, żeby podłączyć konsolę GameCube do internetu. Poznajcie ETH2GC

GameCube Broadband Adapter pojawił się na rynku już w 2002 roku – rok po samej konsoli – ale ze względu na brak gier z trybami online, akcesorium szybko popadło w zapomnienie. Jednak teraz, gdy pojawił się przygotowany przez fanów ETH2GC, a scena homebrew rozkwitła na nowo, może w końcu nadszedł czas, żeby odpalić GameCube’a i podłączyć go do sieci?

Urządzenie typu open source o nazwie ETH2GC, za którego powstanie odpowiada deweloper skrywający się pod nickiem webhdx, podłącza się do portu szeregowego konsoli, dzięki czemu zyskuje ona dostęp do sieci. Do obsługi służy specjalnie napisana aplikacja. Wygląda to jako doskonały zamiennik oryginalnego adaptera szerokopasmowego, który ze względu na niewielką ilość na rynku stał się dość drogi.

Poniższy film pozwala zobaczyć ETH2GC w akcji.