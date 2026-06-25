Po 18 latach kultowy konkurent Heroes of Might & Magic doczekał się aktualizacji. Fani od dawna na to czekali

Twórcy postanowili zrobić niespodziankę graczom i wprowadzili do gry wiele oczekiwanych nowości.

Pamiętacie jeszcze taką grę jak King's Bounty: Legenda? Kultowy konkurent serii Heroes of Might & Magic niespodziewanie otrzymał nową aktualizację, która dostosowuje uwielbianą przez graczy strategię z elementami RPG do współczesnych komputerów. Twórcy zadbali o wygodę rozgrywki, lepszą czytelność interfejsu oraz nowe funkcje na Steamie. King's Bounty: Legenda – gra po 18 latach otrzymała nową aktualizację Są gry, które mimo upływu lat wciąż mają wierne grono fanów. Do tej grupy zdecydowanie należy King's Bounty: Legenda, czyli strategia RPG, która zadebiutowała 18 lat temu i przez wielu graczy do dziś jest wspominana z dużym sentymentem. Produkcja studia Katauri Interactive czerpała z klasycznej formuły znanej między innymi z serii Heroes of Might & Magic, ale jednocześnie próbowała podążać własną drogą.

Zamiast podziału na osobne scenariusze, King's Bounty: Legenda oferowało jeden ogromny świat do eksploracji. Do tego dochodziły turowe bitwy, rozwój bohatera, sporo humoru oraz kilka naprawdę osobliwych pomysłów. Wystarczy przypomnieć, że w grze można było zawrzeć małżeństwo między innymi z żabą lub zombie. To właśnie takie dziwactwa sprawiły, że tytuł miał charakter, którego późniejszym odsłonom serii nie zawsze udawało się zachować. Teraz King's Bounty: Legenda otrzymało aktualizację od studia Fulqrum Publishing, poprawiającą komfort zabawy na współczesnych komputerach. Najważniejszą zmianą jest pełna obsługa panoramicznych rozdzielczości, dzięki czemu gracze nie muszą już oglądać czarnych pasów po bokach ekranu. Twórcy zwiększyli także maksymalny poziom oddalenia kamery, który jest teraz dwukrotnie większy niż wcześniej. Poprawiono również czytelność interfejsu, co powinno ułatwić powrót do gry zarówno weteranom, jak i osobom, które dopiero teraz chcą sprawdzić ten klasyk.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadza też funkcje związane ze Steamem. King's Bounty: Legenda otrzymało osiągnięcia, karty kolekcjonerskie, sklep punktów oraz wsparcie dla Steam Workshop. Ostatni z wymienionych elementów może okazać się szczególnie istotny dla fanów, którzy chcieliby rozwijać grę za pomocą modów. Na ten moment wybór modyfikacji jest jednak bardzo skromny, ponieważ dostępny jest jedynie projekt przywracający oryginalne fonty. Na tym plany studia się nie kończą. Podobne usprawnienia mają trafić również do King’s Bounty: Wojownicza księżniczka, czyli kolejnej cenionej części serii. To dobra wiadomość dla graczy, którzy wolą wracać do starszych odsłon cyklu, zwłaszcza że nowsze kontynuacje nie zawsze spotykały się z równie ciepłym przyjęciem. Dodatkową zachętą do nadrobienia zaległości jest obecna promocja na Steamie. King's Bounty: Legenda można kupić z rabatem wynoszącym 85 procent, czyli za jedyne 4,64 zł.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.