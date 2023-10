PlayStation 5 otrzymało funkcję, która była dostępna na PS4 od lat

Po trzech latach od premiery na rynku konsola PlayStation 5 otrzymała funkcję, która była już od lat obecna na sprzęcie poprzedniej generacji. Jak podaje między innymi serwis Push Square, chodzi tutaj o funkcję pozwalającą na ocenianie gier w sklepie PlayStation Store.

Funkcja oceniania w PS Store dostępna na PS5

Teraz użytkownicy konsol Sony mogą przyznawać posiadanym w swojej bibliotece tytułom ocenę w zakresie od 1 do 5 gwiazdek i tym samym wyrazić swoją opinię na ich temat. Wszystko wskazuje na to, że system działa niezależnie do tego obecnego już na PlayStation 4.