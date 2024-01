PS5 Slim nie spełnia oczekiwań Sony. Sprzedaż nie wystarczy na pokrycie kosztów

Pierwotnie zakładano, że konsola nie sprzedaje się wystarczająco dobrze z powodu problemów produkcyjnych. Rzeczywistość wydaje się jednak inna; chociaż PlayStation 5 Slim sprzedaje się dobrze, sprzedaż ta nie jest wystarczająca, aby przewyższyć wyniki PS4 w podobnych ramach czasowych. Mimo to konsola radzi sobie dobrze i prawdopodobnie tymczasowy prezes SIE, Hiroki Totokoi, podkreśli w kolejnych wynikach finansowych Sony.

Jak podaje serwis Wccftech , PlayStation 5 Slim zdaje się osiągać całkiem dobre wyniki sprzedaży, ale to najprawdopodobniej wciąż za mało, aby prześcignąć konsolę PlayStation 4 . Według doniesień GamesIndustry Japan firma papierów wartościowych Toyo Securities zorganizowała niedawno specjalne spotkanie w celu omówienia sprzedaży PS5. Zgodnie z przewidywaniami tejże korporacji w 2024 Sony ma sprzedaż około 18,5 miliona sztuk swoich konsol – nie osiągając celu wynoszącego 25 milionów.

I choć niewystarczająca, ale wciąż dobra sprzedaż PlayStation 5 Slim nie jest teraz poważnym problemem, tak może ona dać się we znaki w następnej generacji konsol, która nie jest aż tak odległa. Według GamesIndustry Japan rozmowy ze stronami trzecimi ujawniły, jak trudno jest odzyskać obecne – naprawdę ogromne – koszty rozwoju przy bazie instalacyjnej wynoszącej 100 milionów sztuk, ponieważ nawet przenoszenie tytułów na komputery osobiste i konsole Xbox niezbyt pomaga.

Toyo Securities podkreśla, że Sony powinno przestać dążyć do zwiększenia wydajności, co z kolei prowadzi do zwiększenia kosztów rozwoju, najlepiej wydając mniejszy system o większej atrakcyjności dla rynku masowego. Warto przypomnieć, iż ogromny wyciek Insomniac Games ujawnił, że koszty rozwoju wymykają się spod kontroli szczególnie w przypadku gier AAA i trudno je zrównoważyć.