Digital Foundry potwierdza istnienie konsoli PlayStation 5 Pro. „Najpotężniejsza konsola w historii”

Wyższa liczba klatek na sekundę, znacznie lepsza jakość obrazu i ulepszone funkcje RT – to właśnie odróżni PS5 Pro od standardowego modelu. Zakładając, że nie czekają na nas kolejne niespodzianki, zaryzykowałbym stwierdzenie, że będzie to bardziej niszowa oferta niż PS4 Pro w tamtych czasach. Niektórzy mogą nawet powiedzieć, że jest to „maszyna Digital Foundry”, ponieważ jej przyszłościowa konstrukcja zapewnia funkcje, które lubimy i chcemy widzieć w konsoli do gier. Dla wielu osób posiadanie najbardziej wydajnej konsoli będzie wystarczające. Trudno wyobrazić sobie, by cokolwiek innego mogło z nią konkurować, dopóki nie pojawi się sprzęt następnej generacji.

Jeśli chodzi o wspomniany ray tracing, dwu- lub czterokrotny wzrost możliwości technologii pochodzi zarówno z ulepszeń architektonicznych, jak i ze zwiększenia liczby jednostek obliczeniowych:

Sony twierdzi, że w zależności od obciążenia, wydajność ray tracingu w nowym Pro będzie dwa razy szybsza niż w sprzęcie podstawowym, ale z mnożnikami 3x i 4x w niektórych scenariuszach. Ważne jest, aby podkreślić, że dotyczy to tylko przetwarzania RT, a nie liczby klatek na sekundę w rzeczywistych grach. Właściciel platformy twierdzi, że w praktyce oznacza to, że niektóre gry bez RT na podstawowym PS5 mogą zyskać funkcje RT na Pro. Innym przytoczonym przykładem jest to, że standardowa gra na PS5 z odbiciami RT może również korzystać z cieni RT na PS5 Pro. Istnieją przypuszczenia, że procesor graficzny PS5 Pro korzysta z ulepszeń architektury RT, które AMD planuje dla swoich nadchodzących kart graficznych RDNA 4. Ulepszenia te wyglądają obiecująco, ale ważne jest, aby podkreślić, że znaczna część wzmocnienia będzie wynikać z faktu, że procesor graficzny PS5 Pro jest znacznie większy niż procesor graficzny standardowego modelu. Tak więc 2x do 4x wzrost pochodzi zarówno z ulepszeń architektonicznych, jak i zwiększenia liczby jednostek obliczeniowych. Nie ma tu wzmianki o niestandardowym rozwiązaniu Sony dla RT, co sugeruje, że PS5 Pro wykorzystuje technologię AMD - i istnieje precedens dla części konsolowych otrzymujących te funkcje przed ich debiutem w przestrzeni graficznej PC. Rzeczywiście, PlayStation 4 Pro miało aspekty (takie jak podwójna szybkość FP16 i nowy projekt jednostki obliczeniowej), które poprzedzały ich wydanie w architekturze AMD Vega.

Warto też dodać, że PlayStation 5 Pro ma posiadać więcej systemowej pamięci RAM do wykorzystania przez gry: