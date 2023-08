PlayStation Plus na wrzesień wycieka. Głośny tytuł z ubiegłego roku w ofercie

Saints Row nie zebrał pochlebnych opinii od recenzentów i graczy, ale deweloperzy wciąż pracują nad ulepszeniem swojej gry. Pojawienie się produkcji w PS Plus może dać grze drugie życie. Przypomnijmy, że jest to dopiero pierwsza ujawniona gra z trzech, które trafią do wrześniowej oferty. Wszystkie dostępne produkcje dostępne będą do pobrania od 5 września.