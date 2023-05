PlayStation Plus z ofertą na czerwiec. Trzy głośne produkcje, w tym polski tytuł

Sony ujawniło pełną ofertę gier w PlayStation Plus w czerwcu.

Poznaliśmy pełną listę gier w PlayStation Plus na czerwiec. Już w najbliższy wtorek, czyli 6 czerwca, abonenci usługi Sony będą mogli odebrać trzy gry. Największą z oferowanych tytułów jest NBA 2K23, czyli kolejna odsłona uznanej gry sportowej od Visual Concepts i 2K Sports.

W ofercie na czerwiec znalazło się również Jurassic World Evolution 2, czyli kontynuacja docenionej strategii od Frontier Developments, w której tworzymy swój własny park rozrywki z dinozaurami. Ostatnim z tytułów jest stylizowane na samurajskie filmy Akiry Kurosawy Trek to Yomi. Produkcja Leonarda Menchiariego, przy której pomagało polskie Flying Wild Hog, to dynamiczny side-scroller 2,5D w oryginalnej oprawie audiowizualnej. Poniżej znajdziecie pełne szczegóły oferty PlayStation Plus na czerwiec.

PlayStation Plus na czerwiec 2023: