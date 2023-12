PlayStation Plus wpływa negatywnie na sprzedaż gier Sony? Tak sugeruje sytuacja Horizon: Forbidden West

Sony przewidywało, że gdyby gra nie pojawiła się w PS Plus to wówczas zarobiłaby 124 miliony dolarów.

W przeszłości Sony wielokrotnie podkreślało, iż model Microsoftu mocno skoncentrowany na Xbox Game Pass nie sprawdzi się w przypadku gier PlayStation. Japońska korporacja zapewniała również, że nie zamierza udostępniać wszystkich swoich produkcji – a już w szczególności tych flagowych – w ramach PlayStation Plus w obawie, iż miałoby to negatywny wpływ na sprzedaż.

Zgodnie z tymi właśnie dokumentami, przykładem jest tutaj chociażby. W dokumentach znalazł się nawet wykres ukazujący podobny spadek sprzedaży przy porównaniu drugiego roku sprzedaży Forbidden West do sprzedaży poprzednika, czyli Horizon: Zero Dawn

W takiej sytuacji nie pomógł nawet fakt, że w przypadku obu gier mieliśmy do czynienia z “ogromnym napływem” graczy właśnie dzięki PlayStation Plus. Co więcej, w dokumentach znalazła się informacja o tym, że Sony spodziewało się w przypadku Horizon: Forbidden West przychodów w wysokości 124 milionów dolarów w drugim roku od premiery.

Rzeczywistość wyglądała jednak zupełnie inaczej – po udostępnieniu tytułu w PlayStation Plus firma zdecydowała się obniżyć prognozy z 30 do zaledwie 9% rok do roku, czyli 35 milionów dolarów, co oznacza aż 85 milionów dolarów strat w przychodach detalicznych. Cieżko więc wierzyć, że Sony kiedykolwiek będzie chciało zmienić zdanie w tym temacie.