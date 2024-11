PlayStation Plus w promocji z okazji Black Friday 2024. Już od dzisiaj skorzystamy z rabatów

Sony przygotowało z okazji Black Friday 2024 promocje na PlayStation Plus. Abonament na 12 miesięcy we wszystkich wariantach kupimy teraz w obniżonej cenie. Promocja potrwa do 2 grudnia 2024 roku.

PlayStation Plus taniej z okazji Black Friday. Abonament na 12 miesięcy w promocji

Zainteresowani wykupieniem abonamentu Sony na 12 miesięcy mogą skorzystać z promocji, która wystartowała z okazji Black Friday. Do 2 grudnia gracze nieposiadający abonamentu zaoszczędzą 30% na PlayStation Plus Premium, 25% na PlayStation Plus Extra i 20% na PlayStation Plus Essential.

Dołącz do PlayStation Plus i skorzystaj z ogromnej promocji z okazji Black Friday na 12 miesięcy wybranego abonamentu. Graj w setki tytułów na PS4 i PS5 dzięki katalogowi gier PlayStation Plus Extra lub dodaj uwielbiane klasyki i wersje próbne, korzystając z abonamentu Premium. Możesz też postawić na prostotę i wybrać abonament PlayStation Plus Essential, zapewniający wieloosobową grę online i gry co miesiąc. – czytamy na oficjalnej stronie.