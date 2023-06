PlayStation Plus na lipiec wyciekło. Trzy głośne gry w ofercie, w tym jeden hit

Na kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem do sieci wyciekła lista gier, które znajdą się w lipcowej ofercie PlayStation Plus. W przyszłym miesiącu subskrybenci usługi od Sony otrzymają zestaw trzech mocnych gier. Największym hitem lipcowego zestawienia PS Plus jest Call of Duty: Black Ops - Cold War, czyli świetnie przyjęta kolejna odsłona popularnej strzelanki, tym razem przygotowanej przez Treyarch.

Call of Duty z 2020 roku nie jest jedyną atrakcją lipcowego PlayStation Plus. Abonenci otrzymają także Alan Wake Remastered, co pozwoli większej liczbie graczy zapoznać się z tym tytułem, lub przypomnieć go sobie po latach, tuż przed premierą drugiej części. Ostatnią grą jest Endling - Extinction is Forever, czyli survivalowa przygodówka w konwencji side-scrollera. Przypomnijmy, że wspomniane gry będą dostępne od następnego wtorku, czyli 4 lipca. Pełną listę wraz ze szczegółami znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus na lipiec 2023: