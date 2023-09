PlayStation Plus Extra i Premium straci niedługo 9 gier. Lista produkcji

Zaledwie dwa dni temu informowaliśmy Was o całkiem niezłym zestawieniu gier, które trafią we wtorek do oferty abonamentu PlayStation Plus w wersjach Extra oraz Premium. Poznaliśmy też jednak listę tytułów, które już za kilka dni znikną z oferty PlayStation Plus Extra oraz Premium – źródłem informacji jest serwis True Trophies. Zestawienie składa się z dziewięciu gier, na których ogranie macie czas również do wtorku. Poniżej wszystkie niezbędne szczegóły.

PlayStation Plus Extra/Premium – gry, które znikną z oferty 19 września