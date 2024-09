PlayStation 5 Pro doczeka się dziś zapowiedzi? Sony zaprasza na specjalny pokaz

Wygląda na to, że już za kilka godzin zobaczymy mocniejszą wersję PlayStation 5.

Zgodnie z przekazanymi informacjami zapowiedziana przez Sony prezentacja rozpocznie się dzisiaj – 10 września 2024 roku – o 17:00 czasu polskiego . Wydarzenie ma trwać zaledwie 9 minut, a całość będzie można śledzić na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube . To jednak nie koniec informacji, którymi podzieliła się japońska firma.

W ostatnich dniach w sieci pojawiło się sporo plotek i nieoficjalnych informacji na temat PlayStation 5 Pro. Wiele wskazuje na to, że Sony w końcu postanowiło odkryć karty. Japońska firma zaprosiła bowiem graczy na specjalną prezentację techniczną, na której najprawdopodobniej doczekamy się oficjalnej zapowiedzi PS5 Pro.

Gospodarzem dzisiejszej prezentacji będzie Mark Cerny, czyli główny architekt PlayStation 5. Zgodnie z przekazanymi informacjami opowie on m.in. o „innowacjach w technologii gier”. Według wielu jest to wystarczający dowód, że nadchodzący pokaz będzie dotyczyć PlayStation 5 Pro, co potwierdziło również… Sony.