PlayStation 5 otrzymało nową funkcję, którą Xbox ma od dawna

Na serwery trafiła nowa aktualizacja do PlayStation 5.

Tym razem obyło się bez wielkich aktualizacji systemu, za to Sony wprowadziło do PlayStation 5 długo oczekiwaną przez graczy funkcję. Teraz użytkownicy konsoli będą mogli możliwość sprawdzenia, czy do zainstalowanej przez nich gry pojawił się nowy patch na ekranie biblioteki gier.

PlayStation 5 – Sony wprowadziło nową funkcję

Do tej pory konsola pobierała aktualizacje jedynie do tych gier, które były widoczne na ekranie głównym, czyli maksymalnie dziesięć pozycji. Produkcje widoczne jedynie w bibliotece nie mogły liczyć na automatyczne pobieranie aktualizacji do czasu, aż ich się nie uruchomiło. Nowa funkcja pozwala na sprawdzenie dostępności patcha w dowolnej zainstalowanej grze na dysku PS5 bez potrzeby jej uruchamiania.