PlayStation 2023 Wrap-Up już jest. Gracze mogę podsumować rok i zgarnąć prezent

Sony zaprasza użytkowników PlayStation 4 i PlayStation 5 do sprawdzenia swoich statystyk.

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza nie tylko gale rozdania nagród, ale także różnego rodzaju podsumowania. Zgodnie z tradycją Sony postanowiło zaprosić użytkowników PlayStation 4 i PlayStation 5 do wzięcia udziału w PlayStation 2023 Wrap-Up. Od wczoraj – 12 grudnia – aż do 12 stycznia 2024 posiadacze konsol japońskiej firmy mogą zapoznać się i pochwalić swoimi najważniejszymi statystykami z 2023 roku.

PlayStation 2023 Wrap-Up już dostępne. Sprawdźcie swoje statystyki i odbierzcie prezent od Sony

Dzięki PlayStation 2023 Wrap-Up gracze mogą zobaczyć łączną liczbę gier rozegranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także zapoznać się z trzema produkcjami, w których spędzili najwięcej czasu. Przygotowane przez Sony podsumowanie pozwala również sprawdzić, ile godzin poświęciliście na granie w danym miesiącu i który tytuł cieszył się wówczas największym zainteresowaniem z Waszej strony.