PlayStation 2022 Wrap-Up już jest. Sprawdź swoje statystyki i odbierz prezent

To był bardzo udany rok dla PlayStation. Konsola Sony otrzymała wiele świetnych gier, na czele z Horizon Forbidden West i God of War Ragnarok. Podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym Sony podsumowuje ostatnie dwanaście miesięcy, udostępniając użytkownikom szczegółowe statystyki. Od dzisiaj do 13 stycznia 2023 roku gracze PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą uzyskać dostęp i udostępnić najważniejsze informacje ze swojego podsumowania 2022 roku.

PlayStation podsumowuje 2022 rok

Użytkownicy mogą podejrzeć liczbę zdobytych trofeów, rozegranych gier, łączną liczbę godzin spędzonych na graniu na PS4 i PS5, a także liczbę gier pobranych w PlayStation Plus. Statystyki będą na bieżąco aktualizowane aż do ostatniego dnia bieżącego roku, więc warto będzie ponownie zajrzeć na swoje podsumowanie w nowym roku.